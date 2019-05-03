Полторака здивувала заява Коломойського про «громадянський конфлікт» на Донбасі



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Полторак зауважив, що «розраховував на те, що українці всі розуміють, хто воює на Донбасі»

«Я б не хотів давати оцінку Коломойському», - сказав міністр оборони Степан Полторак

Міністр оборони Степан Полторак був здивований заявою олігарха Ігоря Коломойського, який сказав, що війна на сході України це «громадянський конфлікт».

Про це міністр сказав в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

«Я б не хотів давати оцінку Коломойському. Тим більше він від початку агресії Росії проти України дуже багато допомагав Збройним силам. Але я, чесно кажучи, був здивований. Тому що я думав, що в Україні немає жодної людини, яка б так думала», - підкреслив Полторак.

Він зауважив, що «розраховував на те, що українці всі розуміють, хто воює на Донбасі, якою зброєю, і хто здійснив агресію і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську».

«Про це знають і в більшості країн світу. Я ще раз хотів би наголосити, що Російська Федерація у 2014 році здійснила агресію проти України. І сьогодні ми захищаємось від агресора», - заявив міністр оборони.

Нагадаємо, Коломойський в інтерв’ю Bihus.info заявив, що війна на сході України – це «громадянський конфлікт».