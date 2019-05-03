Шипшину без колючок вирощують вінницькі лісівники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лісівники області нині перебувають у скрутному фінансовому становищі, в умовах різкого зменшення реалізації деревини заробляють кошти і вкладають їх у створення державних лісів.

Держава на ведення лісового господарства коштів не виділяє. Тому перед директорами держлісгоспів поставлена вимога: організувати ефективне використання всіх лісових ресурсів для отримання максимальних фінансових надходжень. Держпідприємства Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства займаються бджільництвом, рибальством, заготівлею лікарських трав, вирощуванням сільськогосподарської продукції.

А лісівники ДП «Крижопільський лісгосп» створили плантацію малини високоякісного сорту і впродовж трьох років реалізовують ягоду. Є у крижопільських лісівників і чорноплідна горобина – аронія. Цього року на території постійного лісового розсадника на ділянці площею 0,34 га вони посадили сіянці безколючкової шипшини. Посадковий матеріал використали власний, вирощений із насіння тут же, на розсаднику. І через кілька років лісівники матимуть змогу реалізовувати цінну лікарську сировину – ягоди шипшини.

«У 2-3-річному віці з одного куща можна зібрати до 2 відер (6-7 кг) ягід. На ділянці висаджено 570 кущів, – розповідає майстер лісового розсадника Віталій Каменчук. – Крім того, ягоди збирати легко і безболісно», – адже сорт безколючковий.

А ще лісівники займаються реалізацією посадкового матеріалу. Купують у них не лише декоративні породи, а й сіянці плодово-ягідних порід для щеплення. Тому й шипшину планують вирощувати для реалізації сіянців – це прекрасний варіант для прищеплювання сортів троянд.

Джерело: 33kanal.com