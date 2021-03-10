На Вінниччині створили сім окружних прокуратур

З 15 березня на території Вінницької розпочнуть роботу сім окружних прокуратур

Жителі всіх районів та міст області можуть звертатися до органів прокуратури за місцем праці та проживання

З понеділка, 15 березня, на території Вінницької розпочнуть роботу сім окружних прокуратур. Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Жителі всіх районів та міст області можуть звертатися до органів прокуратури за місцем праці та проживання як до окружних прокуратур, так і до їх відділів, які розміщуються в адміністративних приміщеннях прокуратур у містах та селищах.

Звернутися до окружних прокуратур Вінницької обласної прокуратури громадяни можуть: з письмовим зверненнями та запитами на публічну інформацію: поштою, через скриньку, шляхом подання електронного звернення за визначеною формою, зателефонувавши на телефон «гарячої лінії».

Території дії окружних прокуратур:

Вінницька окружна прокуратура (з адміністративним центром у місті Вінниця) у складі територій: Агрономічної сільської, Вінницької міської, Гніваньської міської, Літинської селищної, Лука-Мелешківської сільської, Стрижавської селищної, Сутисківської селищної, Тиврівської селищної, Якушинецької сільської територіальних громад.

Тиврівський відділ Вінницької окружної прокуратури (смт Тиврів) Тиврівська селищна, Гніваньська міська, Сутисківська селищна громади;

Немирівська окружна прокуратура (з адміністративним центром у місті Немирів) у складі територій: Вороновицької селищної, Іллінецької міської, Липовецької міської, Немирівської міської, Оратівської селищної, Погребищенської міської, Турбівської селищної територіальних громад.

Липовецький відділ Немирівської окружної прокуратури (м. Липовець) Липовецька міська, Оратівська селищна, Погребищенська міська, Турбівська селищна громади.

Гайсинська окружна прокуратура (з адміністративним центром у місті Гайсин) у складі територій Бершадської міської, Гайсинської міської, Дашівської селищної, Джулинської сільської, Краснопільської сільської, Кунківської сільської, Ладижинської міської, Ободівської сільської, Ольгопільської сільської, Райгородської сільської, Соболівської сільської, Теплицької селищної, Тростянецької селищної, Чечельницької селищної територіальних громад.

Бершадський відділ Гайсинської окружної прокуратури (м. Бершадь) Бершадська міська, Ольгопільська сільська, Чечельницька селищна громади.

Теплицький відділ Гайсинської окружної прокуратури (смт Теплик) Теплицька селищна, Джулинська сільська, Соболівська сільська громади.

Тростянецький відділ Гайсинської окружної прокуратури (смт Тростянець) Тростянецька селищна, Ладижинська міська, Ободівська сільська громади.

Жмеринська окружна прокуратура (з адміністративним центром у місті Жмеринка) у складі територій Барської міської, Джуринської сільської, Жмеринської міської, Копайгородської селищної, Мурафської сільської, Северинівської сільської, Станіславчицької сільської, Шаргородської міської територіальних громад.

Барський відділ Жмеринської окружної прокуратури (м. Бар) Барська міська, Копайгородська селищна громади.

Шаргородський відділ Жмеринської окружної прокуратури (м. Шаргород) Шаргородська міська, Джуринська сільська, Мурафська сільська громади.

Могилів-Подільська окружна прокуратура (з адміністративним центром у місті Могилів-Подільський) у складі територій Бабчинецької сільської, Вендичанської селищної, Могилів-Подільської міської, Мурованокуриловецької селищної, Чернівецької селищної, Ямпільської міської, Яришівської сільської територіальних громад.

Ямпільський відділ Могилів-Подільської прокуратури (м. Ямпіль) Ямпільська міська, Бабчинецька сільська громади.

Тульчинська окружна прокуратура (з адміністративним центром у місті Тульчин) у складі територій Брацлавської селищної, Вапнярської селищної, Городківської сільської, Крижопільської селищної, Піщанської селищної, Студенянської сільської, Томашпільської селищної, Тульчинської міської, Шпиківської селищної територіальних громад.

Крижопільський відділ Тульчинської окружної прокуратури (смт Крижопіль) Крижопільська селищна, Городківська сільська, Піщанська селищна, Студенянська сільська громади.

Томашпільський відділ Тульчинської окружної прокуратури (смт Томашпіль) Томашпільська селищна, Вапнярська селищна громади.

Хмільницька окружна прокуратура (з адміністративним центром у місті Хмільник) у складі територій Глуховецької селищної, Жданівської сільської, Іванівської сільської, Калинівської міської, Козятинської міської, Махнівської сільської, Самгородоцької сільської, Уланівської сільської, Хмільницької міської територіальних громад.

Козятинський відділ Хмільницької окружної прокуратури (м. Козятин) Козятинська міська, Глуховецька селищна, Махнівська сільська, Самгородоцька сільська громади.

Калинівський відділ Хмільницької окружної прокуратури (м. Калинівка) Калинівська міська, Іванівська сільська громади.

Нагадаємо, прокуратура на Вінниччині вимагає повернути у власність держави дві ділянки.