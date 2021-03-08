Головний податківець Вінниччини назвав галузь, де крутиться найбільше тіньових грошей

Суржиков: « Коли людина розуміє, що з її коштів побудували дорогу, наприклад у бік Молдови, то сама буде агітувати інших до легалізації»

Суржиков: «30-35% економіки перебуває у «тіні», але цей відсоток постійно зменшується»

Значний відсоток сектору торгівлі Вінниччини перебуває поза оподаткуванням, але існує тенденція до його скорочення. Про це заявив Микола Суржиков, начальник Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області в інтерв’ю виданню NaПарижі.

«На мою думку, 30-35% економіки перебуває у «тіні», але цей відсоток постійно зменшується. На Вінниччини я би назвав сектор торгівлі серед ризикованих. І через обіг готівки», – заявив податківець.

Суржиков також наголосив, що все частіше вінничани почали віддавати перевагу безготівковим розрахункам. «Якщо старші люди платять готівкою, то молодь віддає перевагу безготівковим розрахункам. А це передбачає облік.

Голова Державної податкової служби казав, що якщо кожна людина візьме чек на 100 грн, то держава отримає 1 млрд гривень податків. І це так. Люди вже почали перевиховуватися та брати чеки, тобто ми чітко бачимо, що вже з’являється податкова культура. У свою чергу держава пояснює, куди йдуть податки. Коли людина розуміє, що з її коштів побудували дорогу, наприклад у бік Молдови, то сама буде агітувати інших до легалізації», – розповів чиновник.