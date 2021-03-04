Порошенко вимагає винести питання вакцинації на засідання РНБО

Від питання боротьби з пандемією, і зокрема вакцинації від ковіду, залежить безпека мільйонів українців

На найближчому засіданні РНБО мають бути розглянуті питання третьої хвилі пандемії в Україні та зриву вакцинації, а також різке загострення на Донбасі. Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Європейська солідарність» вимагає винести питання боротьби з пандемією, і зокрема вакцинації від ковіду на розгляд позачергового засідання РНБО. Це – ключове питання, від якого залежить безпека мільйонів українців, причому як медична, так і економічна», – наголошує Порошенко.

Петро Порошенко нагадав, що станом на 3 березня в Україні зафіксовано за добу 7235 нових хворих, і 185 померлих. «Нас накриває нова хвиля пандемії. Днями побував на Прикарпатті, передавав кисневі концентратори за антиковідною програмою нашої команди. Ситуація в цьому регіоні і в багатьох інших – критична. Лікарні заповнені більше, ніж на сто відсотків. Подекуди – ліжка вже в коридорах. Цілого року виявилося недостатньо, щоби влада належним чином підготувалася до все нових і нових спалахів хвороби», – констатує лідер партії.

За його словами, законтрактованих обсягів постачання вакцини не вистачить, щоб забезпечити колективний імунітет країни і розірвати ланцюг захворювання. «Для цього треба прищепити 60-70% людей. Більшість європейських країн вийде на цей показник десь в середині поточного року. У нас же при теперішніх темпах це розтягнеться на довгі роки. Наша влада примудрилася розпочати щеплення ледве чи не останньою в Європі і пізніше багатьох азійських, африканських чи латиноамериканських країн», – зауважує п’ятий президент.

«Це – персональна відповідальність Зеленського. Ще влітку минулого року він прогавив можливість приєднатися до ініціативи Євросоюзу зі збору коштів на розробку вакцини, про яку його попереджало МЗС. Замість того, щоб зробити цілком посильний внесок і гарантувати Україні місце на початку чи в середині черги, а не у хвості, він направив антиковідні гроші на так зване «Велике крадівництво», бо був зацікавлений», – нагадав Петро Порошенко.

«Ще минулого року вакцинація стала ключовим пунктом антиковідного плану нашої команди. Ми як ніхто – за вакцинацію. Ви от тільки препаратами країну забезпечте, бо ви – влада. Радий, що ви особисто вже вкололися. Так само хотів би порадіти і за мільйони українців. Але не можу, бо ви своєю бездіяльністю та некомпетентністю позбавили їх можливості прищепитися і повернутися до нормального життя без карантинних обмежень. Принаймні дуже сильно це відтермінували», – звернувся він до Зеленського.

Порошенко також закликав владу негайно відреагувати на загострення ситуації на фронті.

«Найсвіжіші новини зі Сходу свідчать про те, що РНБО має знайти адекватну відповідь і на стрімке погіршення ситуації на Донбасі. Терористи видали офіційний наказ на ведення «попереджувального вогню» проти українців. Треба діяти!», – наголошує лідер «Європейської солідарності».

Між іншим, прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

Шмигаль також розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

Шмигаль також пояснив, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації. За його словами, такі документи можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною.