Поставки в Україну китайської вакцини CoronaVac відкладаються

Вакцина CoronaVac буде в Україні, щонайменше, на тиждень пізніше, ніж обіцяв очільник МОЗ

Перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня. Про це повідомила компанія «Лекхім», яка є представником Sinovac в Україні, повідомляє Суспільне.

«Група фармацевтичних компаній «Лекхім» - уповноважений представник в Україні компанії Sinovac Biotech, КНР, повідомляє про намір поставити в Україну першу партію вакцини CoronaVac, виробництва компанії Sinovac до 15 березня 2021 року. Поставку буде здійснювати ЗАТ «Лекхім», - повідомили в компанії.

У державній компанії «Медичні закупівлі України» заявили, що зараз перевіряють, чи надходив до них офіційний лист від «Лекхім». При цьому в підприємстві додали, що згідно з договором, вакцину повинні поставити не пізніше 13 березня і вона повинна відповідати всім умовам контракту.

Нагадаємо, ще кілька днів тому глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

Між іншим, прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

Шмигаль також розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

Шмигаль також пояснив, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації. За його словами, такі документи можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною.