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    Степанов розповів, коли Вінниччина може потрапити до «червоної» зони

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    Рівень госпіталізації на Вінниччині станом на 4 березня становить 103,4 на 100 тисяч населення при нормі &ndash; 60 - Степанов розповів, коли Вінниччина може потрапити до «червоної» зони
    Рівень госпіталізації на Вінниччині станом на 4 березня становить 103,4 на 100 тисяч населення при нормі – 60
    Фото: пресслужба МОЗ

    За словами міністра, рівень епідемічної небезпеки визначається за сімома критеріями

    Вінниччина, яка зараз перебуває у «помаранчевій» карантинній зоні, має такі темпи зростання захворюваності на Covid-19, що скоро може потрапити до «червоної».

    Коли це може відбутися журналісти запитали міністра охорони здоров’я Максима Степанова під час його брифінгу у Вінниці.

    За словами міністра, рівень епідемічної небезпеки визначається за сімома критеріями. Якщо хоча б за двома з них регіон перевищує допустимі показники впродовж трьох днів поспіль – комісія з ТЕБ та НС приймає рішення про введення обмежень.

    «Один з критеріїв – це завантаженість ліжок, обладнаних киснем, якщо він перевищує 65%. Ще один – рівень госпіталізації, який розраховується на 100 тис населення. Якщо два критерії перевищуються три дні поспіль, тоді згідно з рішенням комісії з ТЕБ і НС, вводиться "червоний" рівень до стабілізації ситуації. Ситуація на Вінниччині напружена. Як тільки будуть підстави – будуть вводитись обмеження», – сказав Степанов, передає Depo.Вінниця..

    Водночас, за словами голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, нині завантаженість ліжок з киснем по області складає 62%. Рівень госпіталізації на Вінниччині станом на 4 березня становить 103,4 на 100 тисяч населення при нормі – 60.

    Нагадаємо, у Вінниці очільник МОЗ Степанов переконував медсестру вакцинуватися, навіть номер свого телефону їй залишив.

    Теги: Вінниччина Максим Степанов коронавірус
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