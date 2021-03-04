Степанов розповів, коли Вінниччина може потрапити до «червоної» зони

Рівень госпіталізації на Вінниччині станом на 4 березня становить 103,4 на 100 тисяч населення при нормі – 60

За словами міністра, рівень епідемічної небезпеки визначається за сімома критеріями

Вінниччина, яка зараз перебуває у «помаранчевій» карантинній зоні, має такі темпи зростання захворюваності на Covid-19, що скоро може потрапити до «червоної».

Коли це може відбутися журналісти запитали міністра охорони здоров’я Максима Степанова під час його брифінгу у Вінниці.

За словами міністра, рівень епідемічної небезпеки визначається за сімома критеріями. Якщо хоча б за двома з них регіон перевищує допустимі показники впродовж трьох днів поспіль – комісія з ТЕБ та НС приймає рішення про введення обмежень.

«Один з критеріїв – це завантаженість ліжок, обладнаних киснем, якщо він перевищує 65%. Ще один – рівень госпіталізації, який розраховується на 100 тис населення. Якщо два критерії перевищуються три дні поспіль, тоді згідно з рішенням комісії з ТЕБ і НС, вводиться "червоний" рівень до стабілізації ситуації. Ситуація на Вінниччині напружена. Як тільки будуть підстави – будуть вводитись обмеження», – сказав Степанов, передає Depo.Вінниця..

Водночас, за словами голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, нині завантаженість ліжок з киснем по області складає 62%. Рівень госпіталізації на Вінниччині станом на 4 березня становить 103,4 на 100 тисяч населення при нормі – 60.

Нагадаємо, у Вінниці очільник МОЗ Степанов переконував медсестру вакцинуватися, навіть номер свого телефону їй залишив.