На Вінниччині в психоневрологічному інтернаті спалах коронавірусу



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Нині в будинку-інтернаті посилено режим карантинних заходів Архівне фото

Підопічних закладу, хворих на Covid-19, госпіталізовано для посиленого контролю за станом їх здоров'я

У Яришівському психоневрологічному будинку-інтернаті стався спалах Covid-19: захворювання виявлено у працівниці і п'яти пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної державної адміністрації (ОДА) у Facebook.

Заступницяя голови ОДА Наталія Заболотна зазначила, що перший випадок захворювання на коронавірус у будинку-інтернаті встановлено 12 серпня у молодшої медичної сестри, яка була контактною особою і з 5 серпня перебувала на лікарняному.

«Наразі вже проведено тестування 41 особі контактним працівникам та клієнтам (шести працівників та 35 клієнтів закладу). Захворювання підтвердилось у одного працівника – молодша медична сестра (санітарка) та п’яти клієнтів закладу», – повідомила Заболотна.

За її словами, підопічних закладу, хворих на Covid-19, госпіталізовано для посиленого контролю за станом їх здоров'я. На разі вони почувають себе задовільно. Ще у 44 працівників відібрано біоматеріали для аналізів на ПЛР.

Нині в будинку-інтернаті посилено режим карантинних заходів. Хвора співробітниця закладу перебуває вдома на самоізоляції, стан її здоров'я задовільний.

Як повідомлялося, за добу 16 серпня коронавірусне захворювання в Україні підтвердили у 1 464 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 92820

Одужали 48164

Хворіють 42567

Померли 2089

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Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус.