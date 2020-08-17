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    На Вінниччині в психоневрологічному інтернаті спалах коронавірусу

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    <p>Нині в будинку-інтернаті посилено режим карантинних заходів</p> - На Вінниччині в психоневрологічному інтернаті спалах коронавірусу

    Нині в будинку-інтернаті посилено режим карантинних заходів

    Архівне фото

    Підопічних закладу, хворих на Covid-19, госпіталізовано для посиленого контролю за станом їх здоров'я

    У Яришівському психоневрологічному будинку-інтернаті стався спалах Covid-19: захворювання виявлено у працівниці і п'яти пацієнтів.

    Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної державної адміністрації (ОДА) у Facebook.

    Заступницяя голови ОДА Наталія Заболотна зазначила, що перший випадок захворювання на коронавірус у будинку-інтернаті встановлено 12 серпня у молодшої медичної сестри, яка була контактною особою і з 5 серпня перебувала на лікарняному.

    «Наразі вже проведено тестування 41 особі контактним працівникам та клієнтам (шести працівників та 35 клієнтів закладу). Захворювання підтвердилось у одного працівника – молодша медична сестра (санітарка) та п’яти клієнтів закладу», – повідомила Заболотна.

    За її словами, підопічних закладу, хворих на Covid-19, госпіталізовано для посиленого контролю за станом їх здоров'я. На разі вони почувають себе задовільно. Ще у 44 працівників відібрано біоматеріали для аналізів на ПЛР.

    Нині в будинку-інтернаті посилено режим карантинних заходів. Хвора співробітниця закладу перебуває вдома на самоізоляції, стан її здоров'я задовільний.

    Як повідомлялося, за добу 16 серпня коронавірусне захворювання в Україні підтвердили у 1 464 людей

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      92820
    • Одужали
      48164
    • Хворіють
      42567
    • Померли
      2089

    Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус. 

    здоров'я медицина Вінниччина коронавірус
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