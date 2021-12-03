На Вінниччині вдруге за тиждень сталася аварія з аміаком (фото)

На Вінниччині перекинулася автоцистерна з аміаком

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків інциденту

На Вінниччині знову сталася аварія з витіканням аміаку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У п'ятницю, 3 грудня, вранці на трасі поблизу Вінниці сталося перекидання автоцистерни, яка перевозила 19 тонн аміаку. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків інциденту.

Відомо, що о 6:23 на Черкаському шосе у Вінниці на автодорозі М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка-Луганськ-Ізварине перекинувся автомобіль, який використовувався для транспортування газу. Після прибуття на місце події рятувальників обласного центру з'ясувалося, що сталося перекидання автоцистерни, в якій знаходиться скраплений аміак (безводний), а ємність цистерни становить близько 19 тонн.

Після чого о 9:40 співробітники ДСНС розпочали роботи з перекачування аміаку з цистерни. Наразі на місці події працює 31 особа особового складу ДСНС та 9 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, 29 листопада в місті Немирів на Вінниччині рятувальники отримали повідомлення, що на вулиці Соборній відчувається різкий запах аміаку.

З’ясувалося, що внаслідок розгерметизації заливної горловини залізничної цистерни на одному із місцевих підприємств триває витік безводного аміаку.

Пізніше поліція відкрила провадження через хімічну аварію.