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    У Києві автівка врізалась у бетонну огорожу й загорілась (фото, відео)

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    Машина після зіткнення з огорожею загорілася - У Києві автівка врізалась у бетонну огорожу й загорілась (фото, відео)
    Машина після зіткнення з огорожею загорілася
    фото: «Київ оперативний»

    Водія викинуло з автомобіля

    У ніч на 3 грудня на вул Новокостянтинівській сталося потужне зіткнення автомобіля Peugeot із бетонним блоком шляхопроводу. Одразу після удару автівка почала палати. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Після зіткнення автівка загорілася й вибухнула.

    Водія викинуло з авто до вибуху.

    На місці працювали рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі «швидкої».

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    У Києві автівка врізалась у бетонну огорожу й загорілась (фото, відео)
    У Києві автівка врізалась у бетонну огорожу й загорілась (фото, відео)
    У Києві автівка врізалась у бетонну огорожу й загорілась (фото, відео)
    У Києві автівка врізалась у бетонну огорожу й загорілась (фото, відео)
    У Києві автівка врізалась у бетонну огорожу й загорілась (фото, відео)
    фото: «Київ оперативний»

    Водій був з явними ознаками сп'яніння. Від проходження алкотесту відмовився.

    Згодом у соцмережі з’явилося відео моменту ДТП.

    Як повідомлялося, 2 грудня на проспекті Відрадному в Києві водій порушив правила дорожнього руху, тікав від патрульних поліцейських та врізався у стовп.

    У ніч на 2 грудня на проспекті Перемоги в Києві сталася карколомна ДТП. Hyundai врізався в КІА. Удар був такої сили, що автомобіль КІА вилетів на зелену зону та врізався у будинок. У Hyundai вирвало двигун, після чого автомобіль теж відлетів на тротуар.

    Теги: пожежа ДТП Київ ДСНС водій автомобіль алкогольне сп'яніння рятувальники
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    У Києві автівка врізалась у бетонну огорожу й загорілась (фото, відео)