У Києві автівка врізалась у бетонну огорожу й загорілась (фото, відео)

Водія викинуло з автомобіля

У ніч на 3 грудня на вул Новокостянтинівській сталося потужне зіткнення автомобіля Peugeot із бетонним блоком шляхопроводу. Одразу після удару автівка почала палати. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Після зіткнення автівка загорілася й вибухнула.

Водія викинуло з авто до вибуху.

На місці працювали рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі «швидкої».

Водій був з явними ознаками сп'яніння. Від проходження алкотесту відмовився.

Згодом у соцмережі з’явилося відео моменту ДТП.

Як повідомлялося, 2 грудня на проспекті Відрадному в Києві водій порушив правила дорожнього руху, тікав від патрульних поліцейських та врізався у стовп.

У ніч на 2 грудня на проспекті Перемоги в Києві сталася карколомна ДТП. Hyundai врізався в КІА. Удар був такої сили, що автомобіль КІА вилетів на зелену зону та врізався у будинок. У Hyundai вирвало двигун, після чого автомобіль теж відлетів на тротуар.