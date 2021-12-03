У Києві автівка врізалась у бетонну огорожу й загорілась (фото, відео)
Водія викинуло з автомобіля
У ніч на 3 грудня на вул Новокостянтинівській сталося потужне зіткнення автомобіля Peugeot із бетонним блоком шляхопроводу. Одразу після удару автівка почала палати. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Після зіткнення автівка загорілася й вибухнула.
Водія викинуло з авто до вибуху.
На місці працювали рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі «швидкої».
Водій був з явними ознаками сп'яніння. Від проходження алкотесту відмовився.
Згодом у соцмережі з’явилося відео моменту ДТП.
Як повідомлялося, 2 грудня на проспекті Відрадному в Києві водій порушив правила дорожнього руху, тікав від патрульних поліцейських та врізався у стовп.
У ніч на 2 грудня на проспекті Перемоги в Києві сталася карколомна ДТП. Hyundai врізався в КІА. Удар був такої сили, що автомобіль КІА вилетів на зелену зону та врізався у будинок. У Hyundai вирвало двигун, після чого автомобіль теж відлетів на тротуар.