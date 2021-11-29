Хімічна аварія на Вінниччині: з підприємства евакуювали людей (фото)
Рятувальники проводять осадження хмари аміаку розпиленими струменями води
У Немирові, що на Вінниччині, на одному з підприємств, із горловини залізничної цистерни стався витік безводного аміаку. Про це йдеться на сайті ДСНС області.
Там евакуювали людей (з урахуванням можливого напрямку руху хмари), триває відкачування аміаку з цистерни.
«29 листопада о 09:05 поблизу м. Немирів на одному з місцевих підприємств із залізничної цистерни з-під горловини сталося випаровування безводного аміаку.
Станом на 11:00 підрозділами ДСНС проводиться осадження хмари аміаку розпиленими струменями води. Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проводиться встановлення причини витоку. Очікується прибуття автоцистерни для перекачки», – зазначається у повідомленні.
Від ДСНС залучено 25 осіб та 6 од. техніки. Жертв та постраждалих немає.
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