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    Хімічна аварія на Вінниччині: з підприємства евакуювали людей (фото)

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    Відділенням&nbsp; радіаційного, хімічного та біологічного захисту проводиться встановлення причини витоку - Хімічна аварія на Вінниччині: з підприємства евакуювали людей (фото)
    Відділенням  радіаційного, хімічного та біологічного захисту проводиться встановлення причини витоку
    фото пресслужба ДСНС

    Рятувальники проводять осадження хмари аміаку розпиленими струменями води

    У Немирові, що на Вінниччині, на одному з підприємств, із горловини залізничної цистерни стався витік безводного аміаку. Про це йдеться на сайті ДСНС області.

    Там евакуювали людей (з урахуванням можливого напрямку руху хмари), триває відкачування аміаку з цистерни.

    «29 листопада о 09:05 поблизу м. Немирів на одному з місцевих підприємств із залізничної цистерни з-під горловини сталося випаровування безводного аміаку.

    Станом на 11:00 підрозділами ДСНС проводиться осадження хмари аміаку розпиленими струменями води. Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проводиться встановлення причини витоку. Очікується прибуття автоцистерни для перекачки», – зазначається у повідомленні.

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    Хімічна аварія на Вінниччині: з підприємства евакуювали людей (фото)
    Хімічна аварія на Вінниччині: з підприємства евакуювали людей (фото)
    Хімічна аварія на Вінниччині: з підприємства евакуювали людей (фото)
    Хімічна аварія на Вінниччині: з підприємства евакуювали людей (фото)

    Від ДСНС залучено 25 осіб та 6 од. техніки. Жертв та постраждалих немає.

    Нагадаємо, у Чорному морі затонув турецький суховантаж Vera Su, що налетів на скелі біля північного узбережжя Болгарії. Зазначається, що на борту судна було близько 3 тисячі тонн карбаміду, який при потраплянні у воду у високій концентрації викликає швидке цвітіння фітопланктону, що виробляє небезпечний токсин.

    До слова, чверть українців вважають проблеми екології загрозою для країни.

    Нагадаємо, Громадська рада при Міндовкілля закликала Раду підтримати проєкт № 6004-1 про промислові викиди.

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    Теги: катастрофа ДСНС Вінниччина
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    Хімічна аварія на Вінниччині: з підприємства евакуювали людей (фото)