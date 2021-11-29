  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Поліція відкрила провадження через хімічну аварію на Вінниччині

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Співробітники ДСНС провели осадження хмари токсичної речовини струменями води - Поліція відкрила провадження через хімічну аварію на Вінниччині
    Співробітники ДСНС провели осадження хмари токсичної речовини струменями води
    фото: mvs.gov.ua

    Правоохоронці встановлюють причини витоку хімічно небезпечного газу

    У Вінницькій області у Немирові стався витік аміаку з вагона-цистерни на території хімскладів одного з місцевих підприємств. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення інформує пресслужба МВС.

    Співробітники ДСНС провели осадження хмари токсичної речовини струменями води. Правоохоронці обмежили рух транспорту й доступ до території хімскладів. Також було евакуйовано людей з підприємства та будинків, які близько розташовані до нього.

    «За фактом забруднення атмосферного повітря слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються причини витоку хімічно небезпечного газу», – додає пресслужба.

    Відповідно до ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України, винним у хімічній аварії загрожує позбавлення волі строком до трьох років.

    Нагадаємо, через хімічну аварію на Вінниччині з підприємства евакуювали людей (фото).

    До слова, у Чорному морі затонув турецький суховантаж Vera Su, що налетів на скелі біля північного узбережжя Болгарії. Зазначається, що на борту судна було близько 3 тисячі тонн карбаміду, який при потраплянні у воду у високій концентрації викликає швидке цвітіння фітопланктону, що виробляє небезпечний токсин.

    До слова, чверть українців вважають проблеми екології загрозою для країни.

    Нагадаємо, Громадська рада при Міндовкілля закликала Раду підтримати проєкт № 6004-1 про промислові викиди.

    Читайте також: Екологічна катастрофа. Сім найгучніших фото за 2021 рік, що показують головні загрози
    Теги: Національна поліція України МВС екологія катастрофа ДСНС аварія Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція відкрила провадження через хімічну аварію на Вінниччині