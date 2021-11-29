Поліція відкрила провадження через хімічну аварію на Вінниччині

Правоохоронці встановлюють причини витоку хімічно небезпечного газу

У Вінницькій області у Немирові стався витік аміаку з вагона-цистерни на території хімскладів одного з місцевих підприємств. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення інформує пресслужба МВС.

Співробітники ДСНС провели осадження хмари токсичної речовини струменями води. Правоохоронці обмежили рух транспорту й доступ до території хімскладів. Також було евакуйовано людей з підприємства та будинків, які близько розташовані до нього.

«За фактом забруднення атмосферного повітря слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються причини витоку хімічно небезпечного газу», – додає пресслужба.

Відповідно до ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України, винним у хімічній аварії загрожує позбавлення волі строком до трьох років.

Нагадаємо, через хімічну аварію на Вінниччині з підприємства евакуювали людей (фото).

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До слова, чверть українців вважають проблеми екології загрозою для країни.

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