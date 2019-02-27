На Вінниччині знову палають сухі минулорічні трави
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Розсилка
Палії додали роботи муніципальній поліції та завдали клопоту рятувальникам
Працівникам муніципальної поліції довелося вчора скласти протокол на власницю садиби, що розташована по вулиці П’ятничанській у Вінниці.
Жінка надумала прибратися на своєму подвір’ї після зими і, позгрібавши залишки торішнього листя, підпалила його. Їдкий дим за кілька хвилин заповнив не лише подвір’я жінки, а й поповз усією вулицею.
Тобто, сусіди, які нічого не палили на своїх обійстях, були змушені дихати усіма тими продуктам горіння, що летіли від її вогнища.
А там, як стверджують екологи – маса небезпечних сполук, що можуть завдати непоправної шкоди здоров’ю.
Поліцейські склали протокол на палійку і тепер їй доведеться сплатити штраф.
Біля села Струтинка, хтось підпалив сухий минулорічний очерет. Вогнище хутко поповзло по ньому, розростаючись із кожною миттю. Добре, що рятувальники приїхали швидко і вчасно погасили вогонь. Бо ще невідомо, якої він завдав би шкоди, якби набув великих масштабів.
Отже, краянам іще раз нагадують: не спалюйте суху рослинність. Краще згорніть її докупи і відправте на компост. Від цього виграють і ваші рядки, для яких ви приготуєте гарну поживу, і все довкілля.
Джерело: vn.oblast.online