На Вінниччині знову палають сухі минулорічні трави



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Палії додали роботи муніципальній поліції та завдали клопоту рятувальникам

Працівникам муніципальної поліції довелося вчора скласти протокол на власницю садиби, що розташована по вулиці П’ятничанській у Вінниці.

Жінка надумала прибратися на своєму подвір’ї після зими і, позгрібавши залишки торішнього листя, підпалила його. Їдкий дим за кілька хвилин заповнив не лише подвір’я жінки, а й поповз усією вулицею.

Тобто, сусіди, які нічого не палили на своїх обійстях, були змушені дихати усіма тими продуктам горіння, що летіли від її вогнища.

А там, як стверджують екологи – маса небезпечних сполук, що можуть завдати непоправної шкоди здоров’ю.

Поліцейські склали протокол на палійку і тепер їй доведеться сплатити штраф.

Біля села Струтинка, хтось підпалив сухий минулорічний очерет. Вогнище хутко поповзло по ньому, розростаючись із кожною миттю. Добре, що рятувальники приїхали швидко і вчасно погасили вогонь. Бо ще невідомо, якої він завдав би шкоди, якби набув великих масштабів.

Отже, краянам іще раз нагадують: не спалюйте суху рослинність. Краще згорніть її докупи і відправте на компост. Від цього виграють і ваші рядки, для яких ви приготуєте гарну поживу, і все довкілля.

Джерело: vn.oblast.online