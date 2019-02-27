На Вінниччині в автомобілі знайшли мертвим молодого чоловіка та 18-річну дівчину



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Тривають слідчі дії

24 лютого м. Хмільник Вінницької області знайшли тіла загиблих чоловіка та дівчини в автомобілі «Опель Вектра», який стояв у гаражі.

В прес-службі поліції повідомили, що загиблим є чоловік 1987 року народження та дівчина 2001 року народження – місцеві жителі. Вони були в автомобілі, що стояв у гаражі товариша загиблого, який виявив їх тіла.

«За попередніми даними, люди загинули від удушення вихлопними газами, так як ознак насильницької смерті при попередньому огляді не виявлено. Для остаточного встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ. Тривають слідчі дії», - повідомили в відділі комунікацій ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Джерело: vinnitsa.info