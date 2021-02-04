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    На Вінниччині зростає інфікування Covid-19: п’ятеро людей померли

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    Загалом з початку епідемії на Вінниччині 526 людей померли від ускладнень - На Вінниччині зростає інфікування Covid-19: п’ятеро людей померли
    Загалом з початку епідемії на Вінниччині 526 людей померли від ускладнень
    фото: з відкритих джерел

    З початку епідемії на Вінниччині виявлено 27645 випадків захворювання на коронавірус

    На ранок, 4 лютого, на території Вінницької області виявлено 235 нових випадків інфікування Covid-19, п’ятеро хворих за цю ж добу померли від ускладнень.

    Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.

    Коронавірус вперше виявлено:

    • м. Вінниця – 97 випадків,
    • Томашпільський район – 38,
    • Чернівецький – 13,
    • Немирівський  – 12,
    • Вінницький – 8,
    • Хмільницький – 6,
    • Чечельницький – 6,
    • Козятинський – 5,
    • Калинівський – 5,
    • Погребищенський– 5,
    • Липовецький –5,
    • Тростянецький – 5,
    • Тульчинський  – 5,
    • Шаргородський  –  5,
    •  Бершадський – 4,
    • Мурованокуриловецький – 3,
    • Крижопільський – 2,
    • Літинський – 2,
    • Могилів-Подільський – 2,
    • Тиврівський – 2,
    • м. Ладижин  – 2,
    • Гайсинський район  –1,
    • Іллінецький  – 1,
    • Теплицький  –  1.

    Загалом з початку епідемії на Вінниччині виявлено 27645 випадків захворювання на коронавірус і  526  пов’язаних з ним летальних випадків.

    Нагадаємо, минулої доби у Вінницькій області зафіксували 192 нових випадки захворювання на коронавірус за добу, одужали – 180 мешканців області.

    Теги: Вінниця коронавірус
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