На Вінниччині зростає інфікування Covid-19: п’ятеро людей померли

Загалом з початку епідемії на Вінниччині 526 людей померли від ускладнень

З початку епідемії на Вінниччині виявлено 27645 випадків захворювання на коронавірус

На ранок, 4 лютого, на території Вінницької області виявлено 235 нових випадків інфікування Covid-19, п’ятеро хворих за цю ж добу померли від ускладнень.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.

Коронавірус вперше виявлено:

м. Вінниця – 97 випадків,

Томашпільський район – 38,

Чернівецький – 13,

Немирівський – 12,

Вінницький – 8,

Хмільницький – 6,

Чечельницький – 6,

Козятинський – 5,

Калинівський – 5,

Погребищенський– 5,

Липовецький –5,

Тростянецький – 5,

Тульчинський – 5,

Шаргородський – 5,

Бершадський – 4,

Мурованокуриловецький – 3,

Крижопільський – 2,

Літинський – 2,

Могилів-Подільський – 2,

Тиврівський – 2,

м. Ладижин – 2,

Гайсинський район –1,

Іллінецький – 1,

Теплицький – 1.

Загалом з початку епідемії на Вінниччині виявлено 27645 випадків захворювання на коронавірус і 526 пов’язаних з ним летальних випадків.

Нагадаємо, минулої доби у Вінницькій області зафіксували 192 нових випадки захворювання на коронавірус за добу, одужали – 180 мешканців області.