На Вінниччині зростає інфікування Covid-19: п’ятеро людей померли
З початку епідемії на Вінниччині виявлено 27645 випадків захворювання на коронавірус
На ранок, 4 лютого, на території Вінницької області виявлено 235 нових випадків інфікування Covid-19, п’ятеро хворих за цю ж добу померли від ускладнень.
Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.
Коронавірус вперше виявлено:
- м. Вінниця – 97 випадків,
- Томашпільський район – 38,
- Чернівецький – 13,
- Немирівський – 12,
- Вінницький – 8,
- Хмільницький – 6,
- Чечельницький – 6,
- Козятинський – 5,
- Калинівський – 5,
- Погребищенський– 5,
- Липовецький –5,
- Тростянецький – 5,
- Тульчинський – 5,
- Шаргородський – 5,
- Бершадський – 4,
- Мурованокуриловецький – 3,
- Крижопільський – 2,
- Літинський – 2,
- Могилів-Подільський – 2,
- Тиврівський – 2,
- м. Ладижин – 2,
- Гайсинський район –1,
- Іллінецький – 1,
- Теплицький – 1.
Загалом з початку епідемії на Вінниччині виявлено 27645 випадків захворювання на коронавірус і 526 пов’язаних з ним летальних випадків.
Нагадаємо, минулої доби у Вінницькій області зафіксували 192 нових випадки захворювання на коронавірус за добу, одужали – 180 мешканців області.