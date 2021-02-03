Covid-19 на Вінниччині: 192 випадки захворювання, 9 пацієнтів померли

Станом на ранок 3 лютого, на стаціонарі перебуває 525 пацієнтів з підтвердженим Covid-19

В лабораторіях області методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 268 214 зразків

Станом на ранок 3 лютого у Вінницькій області зафіксували 192 нових випадків захворювання на коронавірус за добу, одужали – 180 мешканців області.

Про поточну ситуацію із захворюваності на коронавірус в області поінформувала директор Державної установи «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» Валентина Зайцева, повідомляється на сайті vin.gov.ua.

За її інформацією, впродовж минулої доби всіма лабораторіями області досліджено 1477 зразків на Covid-19, в т.ч. ОЛЦ – 940, Меділабс – 515, Центр СНІДу – 8, міський лікувально-діагностичний центр – 14.

Статистика захворюваності по регіонах:

м. Вінниця – 96

Хмільницький – 15

Могилів-Подільський – 9

Шаргородський – 8

Немирівський – 6

Тиврівський – 6

Гайсинський – 6

Козятинський – 5

Калинівський – 4

Чернівецький – 3

Літинський – 2

Жмеринський – 2

Іллінецький – 2

Тульчинський – 2

Крижопільський – 1

Липовецький – 1.

Одужали 23375 осіб, в тому числі, 1050 дітей та 1995 медпрацівників. За останню добу одужали – 180 осіб. На даний час хворіє 3514 осіб, в т.ч. 151 дитина та 223 медпрацівників.

Валентина Зайцева повідомила, що загалом в лабораторіях області методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 268 214 зразків. В результаті досліджень у 27410 випадках виявлений коронавірус, в т. ч. у 1201 дитини. За останню добу захворіло 14 дітей.

Є в наявності тест-систем для ампліфікації на 191700 досліджень та наборів для екстракції РНК на 159300 досліджень.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА, в 25 опорних лікарнях області, станом на ранок 3 лютого, на стаціонарі перебуває 525 пацієнтів з підтвердженим Covid-19 та 433 пацієнти з підозрою на коронавірус. 540 пацієнтів у важкому стані: на апараті ШВЛ – 0, СРАР – 50 осіб, кисень – 490.

Зареєстровано усього 521 летальний випадок, за минулу добу зареєстровано 9 летальних випадків.

Нагадаємо, столиця на першому місці серед регіонів України за добовою кількістю хворих на коронавірус.