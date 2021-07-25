На Вінничині американець подарував багатодітній сім’ї будинок (фото, відео)

Родина виховує шістьох дітей, але житло мусила орендувати

Американець Уолтер Орр Скот, який вже 11 років живе в Україні, придбав у Жмеринці будинок для багатодітної сім’ї, яка до цього орендувала житло у різних господарів. Про це повідомляє Суспільне.Вінниця.

Валентина Кедь осиротіла в 15 років. В стільки ж народила первістка, а в 20-ть із трьома маленькими дітьми на руках, вагітна четвертою, була змушена піти від першого чоловіка, тому що дозволяв собі випивати та бити жінку.

Після того, як колись власний будинок Валентини згорів, жінка зверталась до кого тільки могла. Навіть двом президентам писала і до міської ради, але ніхто не допоміг.

Після перших стосунків, як розповідає Валентина, порозумнішала та познайомилась зі Русланом Орєховим, з яким мають двох спільних дітей та живуть разом 7 років. З цією сім’єю подружилось подружжя Любов Шандрухіна та Уолтер Орр Скот. Спочатку вони допомагали дітям продуктами, речами, а потім вирішили придбати будинок.

Зараз у родині шестеро дітей: наймолодша Люба – маже 4 місяці, Люда – незабаром буде 10 років, Стас – 12 років, Настя – 9 років, Соні – 6 років та Саша, якому в жовтні буде 5 років.

У честь пані Люби Руслан та Валентина назвали свою молодшу донечку. Діти називають Уолтера дідусем, а Любов бабусею, та часто навідуються до них.

Подружжя саме вибирало будинок, аби діткам було ближче ходити до школи та садочка.

Американець витратив на дім близько 170 тисяч гривень.

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