У Вінниці відремонтували покрівлі у 34 будинках



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Нещодавно завершився капітальний ремонт дахів багатоквартирних будинків по вул. Жуковського, 12, вул. Кн. Коріатовичів, 176, вул. Келецька, 88, вул. М. Амосова, 9

Загалом цього року уже відремонтували дахи у 34 багатоповерхівках.

Кілька років підряд у Вінниці активно проводиться ремонт покрівель, але й на сьогодні – це залишається одним з видів найзатребуваніших ремонтних робіт для міських комунальних служб. Оскільки значна кількість вінницьких багатоповерхівок побудована у 80-х рр. минулого століття ці покрівлі потребують капітального ремонту. Адже термін експлуатації покрівель у багатоповерхових житлових будинках, як правило – 10-15 років.

«Цього року у нас було заплановано виконати капітальний ремонт покрівель 20 житлових будинків. Проте завдяки проведенню тендерних процедур, нам вдалося зекономити кошти і направити їх на роботи у інших будинках. Також хочеться відзначити, що й мешканці активно долучаються до співфінансування проведення робіт. Наразі ми продовжуємо ремонтувати покрівлі за адресами: вул. В. Порика, 19, вул. Заболотного, 9, вул. Майбороди, 37, вул. Миколайчука, 39, вул. Константиновича, 11», - повідомив директор департаменту житлового господарства Роман Фурман.