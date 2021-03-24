Дощ із каменюк: У центрі Вінниці з будинку на тротуар упали шматки бетону (фото)

Обійшлося без жертв

Сьогодні, 24 березня, у центрі Вінниці з будинку на тротуар упали шматки бетонного оздоблення. Про це на своїй ФБ-сторінці повідомив журналіст Андрій Качор, передає Depo.Вінниця.

Обійшлося без жертв, але це щаслива випадковість, адже там досить людне місце.

«Тут здається шматок найкомфортнішого міста відвалився. В самому центрі, Соборна. Це, м’яко кажучи, дуже жвава частина тротуару, чудо, що нікому не втрапило в голову. Судячи з масивності каменюк, наслідки були б зрозуміло, які. Ясно, що ці шматки бетону сюди не принесли, чітко видно слід від удару. На одному з уламків видно візерунки відповідні з облицювання фасаду. Останнє фото яскраво демонструє, що могло би статися», – пише журналіст.

Нагадаємо, у Вінниці планують відреставрувати пам’ятку архітектури – особняк капітана Длуголецького, що по вулиці Магістратській, 66. Дозвіл на проєктування отримала «Вінницька дитяча художня школа»: з 1966 року заклад працює у цій будівлі. Перед тим, як приступити до виконання робіт, художня школа має виготовити та надати департаменту архітектури та містобудування примірник реставраційного завдання.