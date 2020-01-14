У Вінниці відкривається ще один Центр підліткових клубів за місцем проживання



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Новий Центр підліткових клубів за місцем проживання працюватиме за адресою вул. Привокзальна 2/1.

Центр підліткових клубів на Привокзальній працюватиме у повністю відремонтованому приміщенні. Авіамоделюванню будуть навчати фахівці із федерації авіамодельного спорту. Записатися на гурток можна за телефоном: 50-82-13. Заняття розпочнуться уже третього лютого.

«Ми закінчили ремонті роботи. Зараз дообладнуємо приміщення і відкриваємо новий центр за напрямками авіамоделювання і технічна майстерність. Такого центру у нас ще не було. У співпраці з федерацією авіамоделювання, яка є у Вінниці, ми будемо навчати діток саме цьому напрямку. Ми плануємо розвивати цей заклад і в подальшому відкривати тут ще інші гуртки», – розповів директор КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» «VinSmart» Дмитро Мира та додав, що цього року планується відкрити іще один Центр підліткових клубів, який буде знаходитись по вул. Гладкова, 5.

«Цей клуб буде в районі олійножирового комібнату, зараз там діє футбольний клуб «VinSmart». Він здобув багато перемог, в тому числі і на обласних змаганнях. Приміщення, у якому вони займаються, потребує ремонту. Ми плануємо до осені виконати там необхідні роботи, обладнати для них тренерську базу. Після ремонту крім футболу там будуть займатися шахами, тенісом та іншими видами спорту», - зазначив Дмитро Мира.