У Вінниці провели соціальне патрулювання по виявленню безхатченків



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Під час патрулювання безхатченкам роздані продукти харчування та одяг

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради, Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділення обліку бездомних осіб КЗ «Обласний комплексний центр надання соціальних послуг» та ГО «Полум’я надії» днями провели соціальний рейд. Під час якого виявляли бездомних осіб на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

Під час патрулювання безхатченкам роздані продукти харчування та одяг, а також Дорожню карту допомоги, в якій зазначено куди можна звернутися їм за допомогою.

Однією з форм роботи з бездомними особами є соціальне патрулювання. Наразі діє два маршрути соціального патрулювання та дві бригади патрулювання. Один маршрут – від вул. Воїнів Інтернаціоналістів через ринок «Урожай» – вул. Пирогова далі по Соборній через центральний міст на вул. Коцюбинського і до залізничного вокзалу. Другий - від вул. Воїнів Інтернаціоналістів – поворот на вул. Порика, далі на вул. 600-річчя – поворот на вул. А.Первозванного і на просп. Юності з заїздами на пункти прийому сировини.

«До спільних соціальних рейдів по виявленню безхатченків ми долучаємося декілька разів на місяць. Під час патрулювання були роздані продукти харчування, одяг. Хочу зазначити, що кожної п’ятниці представники ГО «Полум’я надії» біля ринку «Урожай» годують нужденних людей», - зазначила директорка департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова.