Україна випробовує ударні «Байрактари»

Пара українських ударних безпілотників у п’ятницю, 26 березня 2021 року, літала над військово-морським полігоном в районі Тендрівської коси.

Про це із посиланням на одеське видання Думская.net.

«Оператори «Байрактара» відточували навички управління машинами в різних умовах оперативної обстановки», – наголошується у повідомленні.

Ударний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2, вироблений в Туреччині компанією Baykar Makina, здійснив перший випробувальний політ в серпні 2014 року. У тому ж році вперше випробуваний і в бойових діях проти курдських формувань, а з 2016 року регулярно застосовується для боротьби з курдськими повстанцями. Успішно використовувався в ході лівійської війни, в операції «Весняний щит» в Сирії, а також на фронті недавньої вірмено-азербайджанської війни.

У 2019 шість комплектів безпілотників закупила Україна. Сума контракту склала $69 млн. Машини передали в 383-у бригаду дистанційно керованих апаратів.

Міністерство оборони України повідомляло про намір закупити ще кілька десятків «Байрактарів» з локалізацією виробництва на одному з українських авіабудівних підприємств, проте наразі ці плани не збулися.

Нещодавно українські безпілотники вдалося модернізувати – дальність дії «Байрактара» збільшилася зі 150 км до 300 км.

Нагадаємо, Хомчак повідомив, коли Україна закупить турецькі безпілотники.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці Збройних сил України закінчили курс навчання за програмою підготовки фахівців із експлуатації БПЛА Bayraktar TB2.