Українських військових навчили керувати ударними турецькими дронами



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У турецькому Кішані відбулася церемонія вручення сертифікатів українським військовослужбовцям

Курс навчання був передбачений контрактом на постачання Bayraktar TB2

Військовослужбовці Збройних сил України закінчили курс навчання за програмою підготовки фахівців із експлуатації БПЛА Bayraktar TB2.

Про це повідомляє очільник Генконсульства України в Стамбулі Олександр Гаман у Тwitter.

«У турецькому Кішані відбулася церемонія вручення сертифікатів українським військовослужбовцям, які пройшли курс навчання за програмою підготовки фахівців із експлуатації БПЛА Bayraktar TB2. Черговий приклад дії українсько-турецького стратегічного партнерства», - написав дипломат.

Зазначається, що курс навчання був передбачений контрактом на постачання Bayraktar TB2 й відбувається на навчально-виробничій базі виробника БАК — компанії BaykarMachine.

«Програма підготовки тривала три місяці й включала теоретичну та практичну частини. До України українські фахівці повертаються з відповідними сертифікатами й дозволами на застосування Bayraktar TB2», - йдеться у повідомленні.

До відома, Bayraktar TB2 — турецький оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат виробництва компанії Baykar Makina, який може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.

3-4 листопада 2018 року у Туреччині була підписана угода про закупівлю безпілотників для ЗСУ. Контрактом було передбачено поставити шість бойових дронів, дві станції управління та 200 керованих ракет. Також в угодою передбачений комплект запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту — $69 мільйонів. Станом на 20 березня 2019, на озброєнні ЗСУ було три одиниці Bayraktar TB2.