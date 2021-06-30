На Закарпатті у Дністрі знайшли тіло чоловіка, який врятував доньок із води і зник

У межах пошуків водолази обстежили 6 500 метрів квадратних дна річки

На Івано-Франківщині у селі Дубівці поблизу Галича у річці Дністер рятувальники знайшли тіло чоловіка, який двома днями раніше врятував доньок із води і зник. Йому було 40 років. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Тіло знайшли о 09:55. У межах пошуків водолази обстежили 6 500 метрів квадратних дна річки. Русло обстежували за допомогою ехолоту і квадрокоптерів.

Нагадаємо, 28 червня у селі Дубівці, що на Прикарпатті, надзвичайники врятували з річки Дністер трьох дітей, які не могли самотужки доплисти до берега. Діти й очевидці розповіли, що одна з дівчат заплила на глибину й почала тонути, при цьому потягнула старшу сестру. Їхній батько, який плавав неподалік, почав занурюватись, аби виштовхнути дітей. Коли ж йому це вдалося, чоловік зник із поля зору.

Тим часом, 24 червня в акваторії Київського водосховища поблизу с. Лебедівка Вишгородського району місцевим населенням було знайдено тіло чоловіка, пошуки якого тривали чотири доби. 20 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в акваторії Київського водосховища потонули три особи: батько 1985 року народження та дві дитини, 2011 та 2017 років народження.

Одну дівчинку з води дістали місцеві мешканці та передали медикам, але, на жаль, дорогою у лікарню дитина померла.