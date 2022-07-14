Атака на Вінницю: наразі відомо про 20 загиблих

Серед загиблих троє дітей

Внаслідок удару РФ по центру Вінниці загинули вже 20 людей, серед них троє дітей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

«Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей», – йдеться в повідомленні.

Тимошенко підтвердив, що 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція.

Відомо, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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