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    Новини

    Атака на Вінницю: наразі відомо про 20 загиблих

    Рашисти вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами &laquo;Калібр&raquo; - Атака на Вінницю: наразі відомо про 20 загиблих
    Рашисти вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр»
    фото: Нацполіція

    Серед загиблих троє дітей

    Внаслідок удару РФ по центру Вінниці загинули вже 20 людей, серед них троє дітей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

    «Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей», – йдеться в повідомленні.

    Тимошенко підтвердив, що 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів.

    Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція.

    Відомо, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

    До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Атака на Вінницю: наразі відомо про 20 загиблих