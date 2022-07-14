Внаслідок обстрілу Вінниці загинув член команди співачки Roxolana

Концерт виконавиці мав відбутися у Будинку офіцерів у Вінниці, який потрапив під обстріл

Співачка Роксолана Сирота, учасниця талант-шоу «Голос країни-9», відома під сценічним ім'ям Roxolana, повідомила, що серед постраждалих від ракетного удару російських військових по центру міста – і члени її команди. Команда артистки готувалася до концерту, який мав відбутися у Будинку офіцерів у Вінниці 17 липня. Про це співачка розповіла у своєму Instagram.

«Друзі, ми зараз перебуваємо у Вінниці. На жаль, під час ракетних обстрілів частина нашої команди перебувала на головній площі. Усі вони поранені, двоє борються за своє життя в операційних. Звичайно, всі виступи та концерти скасовані, і ми молимося за життя всіх, хто сьогодні постраждав», – повідомила співачка.

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У підписі до відео вона артистка, що постраждалих звуть Євген, звукорежисер, і Андрій.

«Ми ніколи не пробачимо. Кошти за квитки з усіх концертів буде повернуто. Будь ласка, моліться», – зазначила вона.

Згодом Роксолана повідомила, що Євген загинув.

Нагадаємо, Росія завдала ракетні удари по центру Вінниці сьогодні, 14 липня, вдень. Три російські ракети «Калібр» поцілили в Будинок побуту, медичний центр і Будинок офіцерів, який є культурним і концертним центром міста. Також постраждали розташовані поряд житлові будинки.

Наразі відомо про 20 загиблих і 90 поранених. Серед жертв атаки – маленька дівчинка та її мати. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що жертвами стали троє дітей.