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    Процес йшов 10 років. На Вінниччині суддя-хабарник отримав найсуворіше покарання

    Судовий розгляд продовжувався майже 10 років - Процес йшов 10 років. На Вінниччині суддя-хабарник отримав найсуворіше покарання
    Судовий розгляд продовжувався майже 10 років
    фото з відкритих джерел

    Суддя отримав хабар у великому розмірі та виправдав порушника правил дорожнього руху

    Остаточний вирок у вигляді 10 років в'язниці з конфіскацією майна отримав суддя Вінницького районного суду. Розгляд справи тривав з 2012 року. Про це повідомляють у прокуратурі Вінницької області.

    Суддя отримав хабар у великому розмірі та виправдав порушника правил дорожнього руху. За проханням водія, він наклав на нього стягнення не пов’язане з позбавленням права керування транспортним засобом.

    Судовий розгляд продовжувався майже 10 років. Прокурори домоглися ухвалення повторного рішення про затвердження обвинувального вироку суду. Ним суддю засуджено до реального позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна. Таке покарання є найсуворішим із можливих у такій справі.

    Нагадаємо, група народних депутатів 13 березня зареєстрували законопроєкт, яким пропонується забезпечити функціонування судової влади в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя.

    До слова, восени Офіс президента анонсував «рішучі кроки» щодо судової реформи в Україні.

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    Теги: росія окупанти суд хабар війна судова реформа Вінниця Україна окупація #stoprussia
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    Процес йшов 10 років. На Вінниччині суддя-хабарник отримав найсуворіше покарання