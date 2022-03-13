Рада суддів спішить на допомогу. Як нардепи хочуть забезпечити авторитет правосуддя в Україні

У складі ВРП залишилося лише п’ять членів при кворумі у, щонайменше, п’ятнадцяти її членів

З 22 лютого 2022 року Вища рада правосуддя є неповноважною

Група народних депутатів 13 березня зареєстрували законопроєкт, яким пропонується забезпечити функціонування судової влади в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя. Про це передає «Главком».

Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту закону, 22 лютого 2022 року рішенням Вищої ради правосуддя (ВРП) припинено повноваження десяти її членів за власним бажанням. Таким чином, у складі ВРП залишилося лише п’ять членів при кворумі у, щонайменше, п’ятнадцяти її членів.

Водночас парламентарі пропонують на час відсутності повноважень Вищої

ради правосуддя передати її окремі функції Раді суддів України (призначення Голови Державної судової адміністрації, його заступників; відрядження суддів; забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів тощо).

Крім цього, проєктом закону запропоновано відряджати суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації без подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Автори законопроєкту зауважили: за 2020 рік та січень-липень 2021 року до Вищої

ради правосуддя надійшло 102 повідомлення щодо необхідності розгляду питання про відрядження суддів із надмірним рівнем судового навантаження.

Також протягом 2021 року на розгляд ВРП надійшло 283 повідомлень суддів про втручання в діяльність, що в середньому становить 23 звернення у місяць.

До слова, восени Офіс президента анонсував «рішучі кроки» щодо судової реформи в Україні.