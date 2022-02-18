  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Під Вінницею сапери знешкодили снаряд часів Другої світової (фото)

    Снаряд снайшли у парку Якушинців - Під Вінницею сапери знешкодили снаряд часів Другої світової (фото)
    Снаряд снайшли у парку Якушинців
    фото: facebook/dsnsvin

    Рятувальники виявили 76 міліметровий артилерійський снаряд

    У Вінницькому районі 17 лютого сапери знищили боєприпас часів Другої світової війни. Як повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС Вінницької області 76 міліметровий артилерійський снаряд було виявлено в парковій зоні с. Якушинці Вінницького району.

    З початку року у Вінницькій області саперами здійснено сім виїздів та знешкоджено сім вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, у жовтні у двох селах Вінниччини виявили бомбу й міну часів Другої світової.

    Піротехніки знешкодили мінометну міну калібром 120 мм і фугасну авіаційну бомбу калібром 100 мм. Вибухонебезпечні предмети було виявлено на території однієї з приватних присадибних ділянок в Комаргороді Томашпільської громади Тульчинського району і за межами села Велика Бушинка Немирівської громади Вінницького району.

    Читайте також: У вінницькому «мініБуковелі» знайшли снаряд, який пролежав там понад 76 років (фото)
    Теги: ДСНС Друга світова війна рятувальники Вінниччина озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Вінницею сапери знешкодили снаряд часів Другої світової (фото)