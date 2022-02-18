Під Вінницею сапери знешкодили снаряд часів Другої світової (фото)

Рятувальники виявили 76 міліметровий артилерійський снаряд

У Вінницькому районі 17 лютого сапери знищили боєприпас часів Другої світової війни. Як повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС Вінницької області 76 міліметровий артилерійський снаряд було виявлено в парковій зоні с. Якушинці Вінницького району.

З початку року у Вінницькій області саперами здійснено сім виїздів та знешкоджено сім вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у жовтні у двох селах Вінниччини виявили бомбу й міну часів Другої світової.

Піротехніки знешкодили мінометну міну калібром 120 мм і фугасну авіаційну бомбу калібром 100 мм. Вибухонебезпечні предмети було виявлено на території однієї з приватних присадибних ділянок в Комаргороді Томашпільської громади Тульчинського району і за межами села Велика Бушинка Немирівської громади Вінницького району.