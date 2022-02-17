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    Події в Україні

    Рятувальники оголосили на Закарпатті штормове попередження

    Оголошено помаранчевий рівень небезпеки - Рятувальники оголосили на Закарпатті штормове попередження
    Оголошено помаранчевий рівень небезпеки
    фото: ДСНС

    ДСНС попереджає про можливе затоплення автодоріг на Закарпатті

    Державна служба з надзвичайних ситуацій оголошує штормове попередження на Закарпатті. Існує можливість затоплення сільгоспугідь і автодоріг. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    ДСНС повідомляє, що в середу і четвер, 17-18 лютого, продовжиться підвищення рівня води в нижній течії річки Боржава.

    Існує можливість часткове затоплення сільгоспугідь сіл Кам'янське, Заріччя, Сільце, В.Ком'яти, М.Ком'яти, с.Боржавське, с.Заріччя, с.Лукове, с.Білки, с.Хмільник.

    Також можливе часткове затоплення автодороги В.Ком'яти–Шаланки, та початковий перелив автодороги Мукачево–Рогатин в районі с. Вільхівка.

    На Закарпатті оголошено другий рівень небезпеки – помаранчевий.

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    Теги: державна служба ДСНС Закарпаття рятувальники
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    Рятувальники оголосили на Закарпатті штормове попередження