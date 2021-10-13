На Вінниччині місцеві жителі виявили боєприпаси часів Другої світової

Фахівці ДСНС просять жителів області бути максимально обачними та не чіпати вибухонебезпечних предметів

Піротехніки знешкодили мінометну міну калібром 120 мм і фугасну авіаційну бомбу калібром 100 мм

У двох селах Вінниччини виявили бомбу й міну часів Другої світової. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Піротехніки знешкодили мінометну міну калібром 120 мм і фугасну авіаційну бомбу калібром 100 мм. Вибухонебезпечні предмети було виявлено на території однієї з приватних присадибних ділянок в Комаргороді Томашпільської громади Тульчинського району і за межами села Велика Бушинка Немирівської громади Вінницького району.

Фахівці ДСНС просять жителів області бути максимально обачними в подібних випадках і не чіпати вибухонебезпечних предметів. Нещодавно 53-річний житель Рівного під час пошуків історичних цінностей у Чернівецькій області натрапив на старий артилерійський снаряд і підірвався на ньому.

Нагадаємо, влада міста Вупперталь (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) на заході Німеччини звернулася до жителів із закликом тимчасово утриматися від відвідування виборчих дільниць через проведення операції зі знешкодження бомби часів Другої світової війни.

Також, правоохоронці знешкодили «бомбу» біля Верховної Ради.