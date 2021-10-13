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    На Вінниччині місцеві жителі виявили боєприпаси часів Другої світової

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    Фахівці ДСНС просять жителів області бути максимально обачними та не чіпати вибухонебезпечних предметів - На Вінниччині місцеві жителі виявили боєприпаси часів Другої світової
    Фахівці ДСНС просять жителів області бути максимально обачними та не чіпати вибухонебезпечних предметів
    фото з відкритих джерел

    Піротехніки знешкодили мінометну міну калібром 120 мм і фугасну авіаційну бомбу калібром 100 мм

    У двох селах Вінниччини виявили бомбу й міну часів Другої світової. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

    Піротехніки знешкодили мінометну міну калібром 120 мм і фугасну авіаційну бомбу калібром 100 мм. Вибухонебезпечні предмети було виявлено на території однієї з приватних присадибних ділянок в Комаргороді Томашпільської громади Тульчинського району і за межами села Велика Бушинка Немирівської громади Вінницького району.

    Фахівці ДСНС просять жителів області бути максимально обачними в подібних випадках і не чіпати вибухонебезпечних предметів. Нещодавно 53-річний житель Рівного під час пошуків історичних цінностей у Чернівецькій області натрапив на старий артилерійський снаряд і підірвався на ньому.

    Нагадаємо, влада міста Вупперталь (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) на заході Німеччини звернулася до жителів із закликом тимчасово утриматися від відвідування виборчих дільниць через проведення операції зі знешкодження бомби часів Другої світової війни.

    Також, правоохоронці знешкодили «бомбу» біля Верховної Ради.

    Теги: ДСНС боєприпаси Вінниччина влада
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    На Вінниччині місцеві жителі виявили боєприпаси часів Другої світової