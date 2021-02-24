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    Одесита, який розгулював по місту з відрізаною головою батька, суд випустив із СІЗО

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    За версією слідства, упродовж тривалого часу між підозрюваним і його батьком виникали конфлікти - Одесита, який розгулював по місту з відрізаною головою батька, суд випустив із СІЗО
    За версією слідства, упродовж тривалого часу між підозрюваним і його батьком виникали конфлікти
    фото: od.npu.gov.ua

    Правоохоронці отримали висновок судово-психіатричної експертизи – у підозрюваного спостерігаються ознаки розладу психіки

    Київський районний суд Одеси вирішив перевести зі слідчого ізолятора до психіатричної лікарні чоловіка, підозрюваного у вбивстві двох людей, зокрема й свого батька, якому відрізав голову.

    Як повідомили в суді, до них надійшло клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному в умисному вбивстві двох людей у квартирі на проспекті Небесної Сотні (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

    Як пояснили в суді, правоохоронці отримали висновок судово-психіатричної експертизи, згідно з яким, на момент скоєння злочину і дотепер у підозрюваного спостерігаються ознаки розладу психіки.

    «В результаті чоловік не був здатний усвідомлювати свої дії та керувати ними. Таким чином, розглянувши клопотання, суддя його задовольнив. Підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на поміщення до психіатричного закладу із суворим наглядом», – йдеться в повідомленні.

    За версією слідства, упродовж тривалого часу між підозрюваним і його батьком, які до 19 січня жили окремо, виникали конфлікти. Уже 20 січня між сином і батьком сталася чергова сварка, під час якої підозрюваний схопив ніж і завдав множинних ударів потерпілому. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події. Після цього за допомогою ножа зловмисник розчленував тіло.

    Нагадаємо, 20 січня в Одесі на проспекті Небесної Сотні затримали 30-річного чоловіка за вбивство двох людей – власного 53-річного батька та його 32-річного сусіда. Чоловік розрізав черевну порожнину батькові, відрізав голову і ходив із нею по вулиці. Це побачили очевидці та повідомили в поліцію.Підозрюваний заявив, що здійснив так званий ритуальний обряд.

    Теги: суд Одеса вбивство злочин
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