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    Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві вінничанина

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    Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві вінничанина

    Конфлікт між двома компаніями переріс у вбивство

    За місцем проживання працівники поліції затримали зловмисника, який з обрізу мисливської рушниці вбив 26-річного вінничанина та травмував свого товариша. Ситуативний конфлікт, який виник між двома компаніями, один з його учасників вирішив розв’язувати за допомогою зброї.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    26 травня близько 23.30 у Вінниці поблизу парку «Хімік» виник конфлікт та бійка, між двома компаніями чоловіків. Один з учасників конфлікту здійснив постріли з обрізу рушниці в бік супротивників. Від отриманого вогнепального поранення один з них загинув на місці події. Ще один учасник інциденту з травматичною ампутацією пальців руки доставлений у лікарню. Він намагався завадити озброєному товаришу вчинити злочин.

    Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрій Педос, над розкриттям злочину працювали оперативники та слідчі обласного главку, Київського відділення та міського відділу поліції. Протягом кількох годин зловмисник був затриманий за місцем проживання, а зброя, з якої він вчинив злочин – знайдена. Затриманим виявився 26-річний вінничанин. Під час вчинення правопорушення він знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

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    Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві вінничанина
    Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві вінничанина
    Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві вінничанина

    Чоловік затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, п. 1 ч.2 ст.115 КК України (замах на вбивство двох осіб). За таке правопорушення передбачено максимальне покарання – довічне ув’язнення.

    Зброя направлена на експертизу.

    Наразі вирішується питання про оголошення про підозру затриманому та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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