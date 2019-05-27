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    У Вінниці заплановані роботи з покращення пляжу Спартак

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    У Вінниці заплановані роботи з покращення пляжу Спартак

    Реконструкція пляжу і набережної у Вінниці

    За планом реконструкції буде повністю облаштований пляж Спартак.

    Окрім облаштування пляжубуде покращена пристань «Вінниця», де базується флотТакож з’являться нові будівлі такі як яхтклубспортивний комплекс Спартакновий готельресторанофісний центрзона для відпочинку і басейн.

    Громадські слухання щодо вдосконалення проекту вже оголошені серед вінничанЗбір пропозицій і обговорення будуть йти протягом 30 днів.

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    У Вінниці заплановані роботи з покращення пляжу Спартак
    У Вінниці заплановані роботи з покращення пляжу Спартак

    Проект з реконструкції об’єктів можна побачити на сайті міської ради Вінниці.

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