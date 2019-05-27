У Вінниці заплановані роботи з покращення пляжу Спартак



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Реконструкція пляжу і набережної у Вінниці

За планом реконструкції буде повністю облаштований пляж Спартак.

Окрім облаштування пляжу, буде покращена пристань «Вінниця», де базується флот. Також з’являться нові будівлі такі як яхт–клуб, спортивний комплекс Спартак, новий готель, ресторан, офісний центр, зона для відпочинку і басейн.

Громадські слухання щодо вдосконалення проекту вже оголошені серед вінничан. Збір пропозицій і обговорення будуть йти протягом 30 днів.

Проект з реконструкції об’єктів можна побачити на сайті міської ради Вінниці.