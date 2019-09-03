Поліція Вінниччини розшукує підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки (фоторобот)



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За інформацією правоохоронців, жінка загинула від численних колото-різаних ран

Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції у Вінницькій області встановлюється особа чоловіка, зображеного на фотороботі, який підозрюється у вчиненні умисного вбивства. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Вінниччини.

Зазначається, що чоловік підозрюється у вчиненні умисного вбивства.

«24 серпня близько 3-ї години ночі на околиці смт Крижопіль з ознаками насильницької смерті була виявлена мешканка села Голубече, 1984 р.н. За попередньою інформацією, жінка загинула від численних колото-різаних ран. За цим фактом слідчим управління відкрито кримінальне провадження за п.6 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів). За підозрою у вчиненні цього злочину встановлюється особа, зображена на фото», - йдеться у повідомленні.

Чоловік віком близько 40 років, зріст 180-183 см, обличчя продовгувате, худе, смугляве, волосся середньої довжини, з зачесаним наперед чубом, що закриває лоб. Був одягнений в темну кофту з довгим рукавом та темні штани.

«Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, яка допоможе встановити особу чоловіка, прохання негайно повідомити до поліції за телефонами: 096 716 22 92, 098 599 63 54. Конфіденційність гарантовано», - зазначили у поліції.