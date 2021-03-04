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    На Київщині двоє дітей провалилися під кригу – врятувати встигли лише одного

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    Одного з дітей врятували місцеві мешканці - На Київщині двоє дітей провалилися під кригу – врятувати встигли лише одного
    Одного з дітей врятували місцеві мешканці
    Ілюстраційне фото

    Рятувальники дістали тіло дитини з-під криги р. Рось

    На Київщині у Білоцерківському районі двоє дітей провалилися під кригу. 9-річного хлопчика встигли врятувати очевидці, а 10-річна дівчинка потонула.

    Як розповіли рятувальники, 3 березня о 18:00 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення, про те що потрібна допомога в рятуванні дітей на кризі у селі с. Шкарівка Білоцерківського району.

    Бійці чергового караулу 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква, що прибули на місце, встановили, що одну дитину вдалося врятувати мешканцям села, а інша дівчинка 2010 року народження потонула.

    Тож рятувальники дістали тіло дитини з-під криги р. Рось.

    Раніше на Русанівському каналі у Києві ледь не потонула жінка, рятуючи свого собаку.

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    Теги: діти Київщина смерть на воді рятувальники Біла Церква
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