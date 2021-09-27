Річниця вибухів у Калинівці на Вінниччині: слідство назвало причину

Вибухи боєприпасів на складах та майданчиках відкритого зберігання 48 арсеналу у Калинівці Вінницької області прогриміли чотири роки тому

Ірина Венедіктова:Слідство вважає, що диверсію могли організувати бойовики так званих «ДНР» чи «ЛНР» або підрозділи Російської Федерації

Причиною вибухів військового арсеналу у Калинівіці, які сталися чотири роки тому, слідство вважає диверсію, організованою бойовиками або спецслужбами Росії. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Чотири роки тому прогриміли вибухи боєприпасів на складах та майданчиках відкритого зберігання 48 арсеналу у Калинівці Вінницької області. Збитки – понад 5,9 мільярда гривень внаслідок знищення боєприпасів, а також завдана шкода – пошкоджені об’єкти військової частини, будівлі місцевих мешканців», – нагадала вона.

За словами посадовиці, наявні дані підтверджують, що причиною вибухів стала диверсія.

«Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів», – розповіла Венедіктова.

Слідство вважає, що диверсію могли організувати бойовики так званих «ДНР» чи «ЛНР» або підрозділи Російської Федерації. При цьому розглядається їхня причетність й до інших подібних інцидентів – зокрема, на складі ракетно-артилерійського озброєння сектору «А» у місті Сватове, 65 арсеналі у місті Балаклія та 6 арсеналі у місті Ічня.

«У всіх цих провадженнях для встановлення причин виникнення пожеж та вибухів боєприпасів на складах за ці роки допитано понад 3500 свідків та потерпілих, у тому числі із застосуванням поліграфа; проведено понад 1700 оглядів; отримано понад 50 тимчасових доступів до документів; призначено близько 650 експертиз, переважна частина з яких уже завершена; проведено інші слідчі та процесуальні дії і ми й далі рухаємося до встановлення істини», – зауважила генпрокурорка.

Водночас Офіс генпрокурора не виключає, що у вибухів могли бути й інші причини.

«Серед слідчих версій в усіх цих провадженнях, крім основних – вчинення диверсій та терористичного акту, послідовно перевіряються також причетність до скоєння злочину військових службових осіб з метою приховання фактів нестачі; недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків; настання пожеж та вибухів боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори», – пояснила Венедіктова.

За її словами, слідство вже притягнуло до відповідальності низку військовослужбовців у зв’язку із вибухами на арсеналах.

«Наголошу, правоохоронці підозрюють цих осіб не у причетності до причин надзвичайних подій, а у службовій недбалості та бездіяльності, що призвели до більш тяжких наслідків пожеж на складах», – підсумувала генпрокурорка.

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня 2017 року в селищі поблизу Вінниці сталися вибухи на складах з боєприпасами та зброєю.

Військова прокуратура внесла до ЄРДР відомості за фактом вчинення диверсії у місті Калинівка Вінницької області, де напередодні сталася пожежа на військових складах, загалом відпрацьовуються чотири основні слідчі версії вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомляв «Главком», відпрацьовувалися чотири основні слідчі версії вчинення кримінального правопорушення: диверсія з боку РФ, недбальство посадовців Міноборони, навмисний підпал та людський фактор.

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