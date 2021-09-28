На Вінниччині посадовець ЦНАПу попався на хабарі у п’ять тисяч доларів

До суду подано клопотання про взяття підозрюваного під варту

На Вінниччині за процесуального керівництва Немирівської окружної прокуратури виконувачу обов’язків начальника відділу центру надання адміністративних послуг однієї з територіальних громад повідомлено про підозру в отриманні хабаря. Про це повідомляє пресслужбу Вінницької обласної прокуратури.

«Слідством установлено, що державний реєстратор речових прав на нерухоме майно відділу надання адміністративних послуг селищної ради вимагав від громадянина п’ять тисяч доларів за послугу із державної реєстрації договору оренди земельної ділянки площею 35 га», – йдеться у повідомленні.

До суду подано клопотання про взяття підозрюваного під варту

Нагадаємо, посадовця київської поліції судитимуть за хабар у $2 тис.

Як раніше повідомлялося, Одещина опинилася у п’ятірці найбільших корупціонерів країни.

До слова, на Одещині поліцейський попався на хабарі.