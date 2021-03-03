На Вінниччині суд скасував рішення міськради про надбавки голові

Вказане рішення ухвалено в умовах реального конфлікту інтересів та з порушенням Закону України «Про запобігання корупції»

Сьомий апеляційний адмінсуд задовольнив скаргу обласної прокуратури на рішення Вінницького окружного адміністративного суду і скасував рішення однієї з міськрад області щодо преміювання голови.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Установлено, що наприкінці 2019 року рішенням сесії однієї з міських рад Вінницької області, колишньому міському голові міста було встановлено надбавку за розробку проєктів нормативно-правових актів в розмірі до 100% посадового окладу, вирішено здійснювати преміювання міського голови в розмірі до 100% посадового окладу та надавати міському голові щорічно матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки.

Вказане рішення ухвалено в умовах реального конфлікту інтересів та з порушенням Закону України «Про запобігання корупції», оскільки його підтримав один із депутатів, який є сином міського голови, та сам міський голова.

Сьомий апеляційний адміністративний суд погодився з доводами апеляційної скарги Вінницької обласної прокуратури, а саме з тим, що ухвалення рішення про впорядкування умов оплати праці міського голови у 2020 році беззаперечно є приватним інтересом міського голови, оскільки стосується його особистого майнового інтересу з метою збільшення доходу та, в силу сімейних відносин, приватним інтересом депутата ради, який є сином міського голови. Відтак судом оскаржуване рішення скасовано, прийнято нову постанову, якою позов прокуратури задоволено, визнано незаконним та скасовано рішення сесії міської ради.

Нагадаємо, Вінницька міська рада ухвалила стратегію розвитку області до 2030 року.