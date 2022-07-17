Що буде з Будинком офіцерів у Вінниці, куди влучила ракета: відповідь влади

Будинок офіцерів у Вінниці, куди влучила ракета 14 липня, повністю зносити не будуть, а розберуть тільки ті частини, де небезпечно. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями, було ухвалено рішення про розбір завалів», – каже він.

За його словами, зараз не йдеться про знесення всього об’єкту, а лише про демонтаж аварійних конструкцій.

«Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю – він уже став символом стійкості Вінниці», – констатував Борзов.

Зазначимо, що Будинок офіцерів у Вінниці дислокується у будівлі, яка збудована у 1940 році за типовим планом, як Будинок Червоної Армії. Багато років його використовували як концертний зал для військового гарнізону. У відкритих джерелах стверджується, що глядацька зала вміщує майже тисячу глядачів і є найбільшою в місті та області.

Водночас Міноборони РФ цинічно збрехало, заявивши, що окупанти вдарили по будівлі, оскільки там нібито перебували «українські націоналісти».

Нагадаємо, що 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики. Усього атака рашистів на місто забрала життя 24 осіб.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.