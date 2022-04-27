Міноборони порахувало, скільки ракет уже випустила РФ по Україні

Понад 1300 ракет прилетіло на нашу землю

Росія випустила по Україні 1300 ракет, на озброєнні країни-агресорки залишилося з 24 лютого вдвічі менше цього виду зброї. Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«За нашими даними у них вже запаси скоротилися більше ніж удвічі за той час, який вони з 24 лютого активно їх використовують по території України. Приблизно цифри, які називаються, це понад 1000 ракет вони вже використали. Точніше, понад 1300 ракет. Якщо рахувати, що вдвічі скоротилося, то приблизно можна порахувати, скільки залишається», – сказала Маляр.

Вона додала, що це ракети і повітряного, і морського і наземного базування.

Маляр наголосила, що в Росії є виробництво ракет, але воно ускладнене, оскільки комплектуючі до них імпортувалися.

«В результаті санкцій, які зараз застосовуються, вони не зможуть отримати ті комплектуючі, тому вони якийсь певний час зможуть користуватися тим, що раніше закуповували. Цього вистачить на кілька місяців. Але треба розуміти, що той запас ракет, який вони вже використали для ураження нашої території, не можна поповнити так швидко. Для поповнення потрібні декілька років», –сказала Маляр.

Втім, за словами заступниці міністра, у РФ ще достатньо ракет, щоб завдати серйозної шкоди.

Водночас Маляр зазначила, що Росія наразі розглядає багато сценаріїв, крім традиційного використання сухопутних військ, авіації, ракетних ударів. Зокрема, це застосування хімічної чи ядерної зброї, що є відвертим шантажем і залякуванням всього світу.

«Позиція України тверда і непохитна і неодноразово озвучувалася і політичною владою, і військовими: ніхто не збирається здаватися і капітулювати. Ми на зараз бачимо, що Україна може розраховувати на допомогу західного світу, і це дуже серйозно, швидше за все, змінить сценарій війни», – сказала Маляр.

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