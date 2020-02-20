У Вінниці вантажівка в’їхала в стовп: водій загинув



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Поліція встановлює обставини смертельної аварії у Вінниці

20 лютого, у Вінниці автомобіль Renault Magnum зіткнувся з електроопорою. Внаслідок автопригоди водій вантажівки загинув на місці пригоди. Поліцією розпочато розслідування.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Аварія сталась близько 06.00 години ранку на перехресті вулиць Гонти та Київської.

За кермом транспортного засобу перебував 60-річний житель Чернівецької області. Попередньо встановлено, що водій виїхав за межі проїзної частини дороги, де зіткнувся з електроопорою.

У результаті автопригоди водій вантажівки загинув на місці пригоди.

Автомобіль поміщено на арештмайданчик. Причини аварії будуть встановлені в ході розслідування.

Слідством відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі.