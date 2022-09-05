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Син отримав останній подарунок батька. Мережу зворушила історія полеглого воїна ЗСУ

Надія Клочко
glavcom.ua
Син отримав останній подарунок батька. Мережу зворушила історія полеглого воїна ЗСУ
Ігор Мар’янко загинув на війні 25 серпня
фото з відкритих джерел

Хлопчик відзначав день народження на наступний день після похорону батька

На війні 25 серпня загинув військовослужбовець з Вінниччини Ігор Мар’янко. Родичка чоловіка Антоніна Паланюк зворушливо розповіла про прощання з полеглим воїном на своїй сторінці у Facebook.

У чоловіка залишилося двоє дітей – Оля і Максим. Ігоря взяли до війська на початку серпня, а вже 25 серпня він загинув. Похорон відбувся в останній день літа, 31 серпня.

«Ігорю, ангеле мій! – голосить-ридає над закритою труною молода вдова. – Як мені тепер жити без тебе?! Не доведи Господи, чути і бачити таке...

Дорога встелена квітами. Море людей, море сліз... І ніхто ще не придумав слів, щоб утішити в такі хвилини родину», – йдеться у дописі.

Родичка полеглого героя розповіла, що Ігор був лагідним чоловіком, обожнював свою дружину Альону і діток. Також, за її словами, він мав талант до роботи з деревом, він дуже багато працював, і навіть не уявляв, що доведеться взяти до рук зброю...

«Ігор Мар'янко із села Калитинка віддав найдорожче, що мав – своє життя – за нас з вами, за Україну... Хоча, мабуть, ніколи так патетично не думав. Просто не звик ховатися за спинами інших і був там, де повинен бути справжній чоловік в часи небезпеки... Прощавай, наш дорогий Ігорю! Прощавай, мужній Воїне! І прости... Ти наша гордість! Честь» – написала родичка полеглого воїна.

Син отримав останній подарунок батька. Мережу зворушила історія полеглого воїна ЗСУ фото 1
Син отримав останній подарунок батька. Мережу зворушила історія полеглого воїна ЗСУ фото 2

Жінка також розповіла про сина Ігоря Мар'янка Максима. На наступний день після похорону батька, 1 вересня, у хлопчика був день народження. Того дня він отримав обіцяний батьком подарунок.

«Учора Максимко так гірко плакав за татом... І рвалося серце: як можна втішити дитину, що втратила найріднішу людину?! А сьогодні у хлопчика день народження. Тато обіцяв обов'язково подзвонити в цей день... І подарунок.

Максимчик розуміє, що нічого вже не буде... Бо вчора тата на цвинтар проводжали стільки людей, що не вміщала вулиця... Тато загинув як герой. Але як тепер жити без нього?! Та подарунок хлопчик все-таки отримав. Виявляється, тато заздалегідь сказав дядькові Андрію, що Максим мріє про собаку. Сьогодні дядько привіз і подарував йому омріяного песика! Він такий кумедний», – розповіла Антоніна Паланюк у своєму дописі від 1 вересня.

Син отримав останній подарунок батька. Мережу зворушила історія полеглого воїна ЗСУ фото 3
Син отримав останній подарунок батька. Мережу зворушила історія полеглого воїна ЗСУ фото 4

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Теги: похорон ЗСУ війна

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