У Вінниці розпочне працювати новорічно-різдвяний ярмарок



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З 14 грудня по 14 січня на Європейській площі вінничан та гостей міста зустрічатиме святковий ярмарок

Цього року тут вперше працюватиме «Новорічна пошта», а також на відвідувачів кожного дня чекатиме цікава святкова програма. Ярмарок традиційно буде проходити за підтримки Вінницької міської ради.

Програма святкування протягом усього місяця буде насичена та різноманітна. Смаколики із запашними зимовими напоями, музичний супровід, виступи творчих колективів міста, молодіжна святкова дискотека, розважальні шоу та дитячі ігрові зони з аніматорами, яскрава «венеціанська карусель» і дещо новеньке – оглядовий атракціон, з якого відкриється краєвид на весь центр міста.

«Атмосфера зимових свят у Вінниці асоціюється, зокрема, з ярмарком на Європейській площі. Цьогоріч він стане ще яскравішим, впорядкованішим і насиченішим - тут розташується «Новорічна пошта», смачні гастрозони та точки продажу оригінальних сувенірів», - зазначив директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вешелені.

Крім щоденних веселощів та частувань організатори підготували тематичні дні та заходи. Відкривати ярмарок 14 грудня буде виступати гурт CRYНЕБА зі своїми проникливими та запальними синглами.

17 грудня день буде присвячений нашим захисникам – воїнам ООС (АТО), під час якого працюватиме польова кухня, будуть проводитися тематичні майстер-класи та концертна програма.

19 грудня відбудеться відкриття театральної постановки «Святий Миколай, до нас завітай», пронизаною духом чарівності та різдвяних традицій.

25 грудня на ярмарку відзначатимуть Різдво за григоріанським календарем. Почнеться святкова програма з виступу кавер-гурту «Pulsar», а її продовженням стане благодійний бал-маскарад у справжньому європейському стилі із костюмами, масками та іншою атрибутикою. Усі кошти від продажу масок будуть передані для потреб будинку, де живуть діти-сироти.

31 грудня відвідувачів ярмарки чекатиме гучне загальноміське святкування Нового Року.

7 січня буде показано театральну постановку «Різдвяна казка», яка ознаменує святкування Різдва за старим календарем та занурить усіх в історію і традиції цього великого та світлого дня.

14 січня закривати новорічно-різдвяний ярмарок буде кавер-гурт «SON», святкова дискотека для молоді міста від найкращих ді-джеїв та ведучих.

На додачу до цих активностей, протягом місяця буде проходити конкурс серед вищих навчальних закладів міста «Молоді та креативні». На закритті ярмарку буде нагородження закладу, який найбільше сподобається вінничанам.