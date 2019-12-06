У Вінниці оголосили конкурс на ідеї, які спрямовані на розвиток туристичного потенціалу міста



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До 12 січня приймаються проектні ідеї для підвищення туристичного потенціалу міста

Найкращі проекти будуть включені до стратегії розвитку туризму Вінниці.

З липня 2019 року Вінницька міська рада разом із представниками і представницями музеїв, готельного, ресторанного, туристичного бізнесу та громадськості за підтримки проекту Федерації канадських муніципалітетів ПРОМІС активно працюють над розробкою стратегії розвитку туризму Вінниці до 2030 року.

У результаті чотирьох зустрічей робочих груп сформовано SWOT-аналіз і дерево цілей майбутньої туристичної Вінниці. Щоб максимально врахувати думки містян, які не залучені до розробки туристичної стратегії, але мають ідеї щодо розвитку туризму в нашому місті, оголошено відкритий набір проектних ідей.

Тож якщо ви маєте думки, як підвищити туристичний потенціал Вінниці, знаєте, чого саме не вистачає туристам в нашому місті та як зробити його туристично привабливішим, а головне — готові долучатися до змін, заповнюйте коротеньку форму за посиланням. Прийом заявок триває до 12 січня 2020 року.

«Зверніть увагу: це не ґрантовий конкурс і ми не гарантуємо фінансування проектів, що подаються. Але найкращі ідеї (за визначенням експертів) увійдуть до туристичної стратегії Вінниці. Проектні ідеї можна готувати у чотирьох стратегічних напрямах: формування туристичних продуктів для різних цільових груп, розвиток інфраструктури туризму; підвищення якості послуг, кадрового забезпечення та комунікацій в туризмі; маркетинг і промоція. Джерелами фінансування можуть бути кошти місцевого та державного бюджетів, а також залучених ґрантів, фондів та інвесторів», - розповів директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вешелені.

Після завершення прийому проектних ідей відбудеться туристичний хакатон «TourMIX: заміксуй туризм у Вінниці», під час якого ви зможете допрацювати свої ідеї з менторами, знайти команду або підсилити наявну фахівцями. Детальна інформація про хакатон і дата його проведення будуть оголошені незабаром.