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    У Вінниці очільник МОЗ Степанов переконував медсестру вакцинуватися, навіть номер свого телефону їй залишив (відео)

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    Після спілкування жінка сказала, що ще є сумніви, але як тільки вони зникнуть, то вакцинуєтьс - У Вінниці очільник МОЗ Степанов переконував медсестру вакцинуватися, навіть номер свого телефону їй залишив (відео)
    Після спілкування жінка сказала, що ще є сумніви, але як тільки вони зникнуть, то вакцинуєтьс
    фото: Скріншот

    Наприкінці Степанов майже переконав медсестру

    Перебуваючи у Вінниці, міністр охорони здоров’я Максим Степанов поспілкувався з медичною сестрою клінічного центру інфекційних хвороб, яка зізналася, що «за» вакцинацію, але проти коронавірусу щеплення робитиме… через рік, адже не довіряє будь-якому препарату.

    Очільник відомства почув позицію колеги, а саме чому вона не збирається вакцинуватися, а потім почав розповідати про етапи випробування препаратів, повідомляє NaПарижі.

    «Вона точно не спричинить шкоди людині. Єдине питання до кінця третьої стадії випробувань, це до відсотку ефективності. Хтось каже про 75%, може буде 70%. Але ми точно знаємо, що це захист від важкого перебігу, від реанімації. Якщо ви знаєте про ці аргументи, то можете себе захистити», – пояснював Степанов медсестрі.

    Після спілкування жінка сказала, що ще є сумніви, але як тільки вони зникнуть, то вакцинується. Наприкінці Степанов майже переконав медсестру.

    «Найближчими днями ви побачити вакцинацію відомих людей в Україні. Ми знаходимося в умовах антивакцинальної вакханалії, яка виникла в нашій країні. В нас з’явилися колаборанти ковіду, які все роблять, щоб ковід і далі був у нашій країні», – сказав міністр.

    Потім він записав номер телефону медсестри і залишив їй свій. Завтра пообіцяв набрати вінничанку і сподівається, що почує іншу думку, і це сприятиме формуванню колективного імунітету.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов вакцинація коронавірус
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