Вінничанка намагалася передати наркотики в колонію, як не вийшло, поробила «закладки»

Розповсюджувачку наркотиків відразу затримали поліцейські

На Вінниччині затримали 22-річну дівчину, яка намагалась передати наркотики у виправну колонію, коли спроби не увінчалися успіхом, то вона поробила «закладки»

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Після невдалої спроби перекиду через паркан пакунку з амфетаміном, метадоном та марихуаною на територію пенітенціарної установи 22-річна дівчина зробила неподалік закладку з наркотиками. У затриманої вилучили амфетамін. Розповсюджувачку наркотиків відразу затримали поліцейські. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За словами керівника Відділу поліції №1 Тульчинського районного відділу Олега Бурдейного, поліцейські отримали оперативну інформацію про можливу спробу передачі наркотиків засудженим Крижопільського виправного центру. 3 березня зловмисницю затримали, коли вона зробила закладку з наркотиками.

22-річна дівчина, яка приїхала до Тульчинського району з Вінниці, раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Зловмисниця залишила закладку з амфетаміном, метадоном та марихуаню. Серед особистих речей у правопорушниці вилучили ще згортки з амфетаміном.

Наркотики направлені на експертизу.

За цим фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Дівчині загрожує до 8 років позбавлення волі, вирішується питання щодо оголошення їй про підозру

Нагадаємо, на Вінниччині поліцейські зупинили автомобіль із зброєю та наркотиками.