Стрибок на 100 грн: у Вінниці чоловік був готовий ризикувати життям, бо побився об заклад (відео)

Патрульні, що прибули на місце, побачили 34-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння

У Вінниці чоловік готовий був стрибнути з Київського мосту за 100 грн. Що зробить це — за сто гривень побився об заклад зі знайомим. Про це повідомляє патрульна поліція області.

Завадили йому здійснити умову такого «договору» правоохоронці.

12 квітня поліцейським зателефонував вінничанин та повідомив, що один чоловік виліз на огорожу мосту та, на його думку, збирається покінчити життя самогубством.

Камери відеоспостереження «Ситуаційного центру» зафіксували, як чоловік декілька разів вилазив на огорожу і спускався на землю.

Патрульні, що прибули на місце, побачили 34-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння. За його словами, він зі знайомив побився об заклад, що зможе стрибнути з мосту в річку. Винагорода за таке мала скласти 100 гривень. Інспектори провели з чоловіком профілактичну бесіду. Той запевнив поліцейських, що все зрозумів, і пішов додому.

Нагадаємо, у Києві невідомий чоловік розбився, упавши із опори Північного мосту на проїжджу частину. Через велику висоту, смерть настала миттєво. Тіло невідомого опинилось на смузі дорожнього руху, що спричинило затори на мосту.