Карантин у Вінниці: місцеві заклади перевіряли на дотримання протиепідемічних вимог
В результаті перевірок, 27 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності
У Вінниці фахівці Держпродспоживслужби перевірили заклади на дотримання протиепідеміологічних вимог. На порушників складали протоколи, повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.
З 1 по 12 квітня фахівці провели 160 обстежень суб’єктів господарювання:
- закладів громадського харчування – 25, з порушеннями – 1, складено протоколів – 1;
- закладів торгівлі продовольчими товарами – 63, з порушеннями – 14, складено протоколів - 14;
- закладів торгівлі непродовольчими товарами – 40, з порушеннями - 9, складено протоколів - 9;
- навчально-виховних закладів – 7, з порушеннями – 1, складено протоколів – 1;
- ринків – 9, з порушеннями – 2, складено протоколів – 2;
- інших – 16 (перукарні, АЗС, СТО, аптеки тощо).
Як зазначають у держпродспоживслужбі, серед найчастіших порушень протиепідемічних вимог:
- Відсутність засобів індивідуального захисту у працівників чи у відвідувачів;
- Недостатня кількість дезінфікуючих засобів або взагалі їх відсутність; недотримання соціальної дистанції;
- Нехтування вимогами щодо проведення температурного скринінгу працівникам перед початком робочої зміни;
- Відсутні місця для збору використаних ЗІЗ.
В результаті перевірок, 27 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.
Тим часом, у Львові через порушення карантину закривають ресторани.