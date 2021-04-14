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    Карантин у Вінниці: місцеві заклади перевіряли на дотримання протиепідемічних вимог

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    Серед найчастіших порушень -&nbsp;відсутність засобів індивідуального захисту у працівників чи у відвідувачів - Карантин у Вінниці: місцеві заклади перевіряли на дотримання протиепідемічних вимог
    Серед найчастіших порушень - відсутність засобів індивідуального захисту у працівників чи у відвідувачів
    Фото vin.gov.ua

    В результаті перевірок, 27 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності

    У Вінниці фахівці Держпродспоживслужби перевірили заклади на дотримання протиепідеміологічних вимог. На порушників складали протоколи, повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

    З 1 по 12 квітня фахівці провели 160 обстежень суб’єктів господарювання:

    • закладів громадського харчування – 25, з порушеннями – 1, складено протоколів – 1;
    • закладів торгівлі продовольчими товарами – 63, з порушеннями – 14, складено протоколів - 14;
    • закладів торгівлі непродовольчими товарами – 40, з порушеннями - 9, складено протоколів - 9;
    • навчально-виховних закладів – 7, з порушеннями – 1, складено протоколів – 1;
    • ринків – 9, з порушеннями – 2, складено протоколів – 2;
    • інших – 16 (перукарні, АЗС, СТО, аптеки тощо).

    Як зазначають у держпродспоживслужбі, серед найчастіших порушень протиепідемічних вимог:

    • Відсутність засобів індивідуального захисту у працівників чи у відвідувачів;
    • Недостатня кількість дезінфікуючих засобів або взагалі їх відсутність; недотримання соціальної дистанції;
    • Нехтування вимогами щодо проведення температурного скринінгу працівникам перед початком робочої зміни;
    • Відсутні місця для збору використаних ЗІЗ.

    В результаті перевірок, 27 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

    Тим часом, у Львові через порушення карантину закривають ресторани.

    Теги: Вінниця АЗС Вінниччина карантин харчування
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