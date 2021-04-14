Секс у під'їзді: на Волині жінка гучними оргіями тероризує сусідів (фото 18+)

На жінку, яка веде аморальний спосіб життя, скарги надходять не перший раз

На Волині у місті Володимирі-Волинському мешканці багатоповерхівки скаржаться на свою розпусну сусідку. Та регулярно влаштовує оргії у під'їзді, повідомляє «Прикарпаття Online» з посиланням на розповідь у соцмережі жителя будинку Павла Марходея.

Його дружина заскочила свою сусідку і незнайомого чоловіка за інтимними втіхами серед білого дня на сходовому майданчику. За його словами, «сусідка-гульвіса» мешкає у власній квартирі у будинку №63 по вулиці Поліської Січі.

«Квартира без вікон і дверей, без плати за комуналку тощо. Кожен день доводиться бачити таку картину. Поліція безсильна,тому просимо нашу владу міста Володимира-Волинського вплинути на цю людину, яка проживає в нашому будинку», – йдеться в дописі.

Як саме «вплинути» на любов до екстремального сексу сусідки має міська влада, поки невідомо.

Водночас інцидентом уже зацікавилася поліція. Кажуть, на жінку, яка веде аморальний спосіб життя, раніше вже надходили скарги.

Тим часом, вчені з університету Ілінойса Університету в Чикаго (США) знайшли зв'язок між довголіттям чоловіків і часом, коли вони займаються сексом.

Згідно з результатами їхніх досліджень, інтимні утіхи найбільш корисні для здоров'я в певні години – в цьому випадку вони продовжують життя, і не тільки сексуальне.